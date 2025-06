El párroco autorizó a Cecilia a restaurar el Ecce Homo de Borja: "A veces le decía que había que darle una 'manica' a las pinturas"

Entre lágrimas, Cecilia Giménez pedía perdón por televisión por haber intentado restaurar el Ecce Homo de Borja. A ella le atormentaba que estuvieran ridiculizando a su Cristo por algo que consideraba que era su propia culpa. Sin embargo, su 'intervención' aún no estaba terminada y nunca le dejaron hacerlo, recuerda hoy Mamen Mendizábal en 'Anatomía de...'.

Aunque la feligresa no contaba con un permiso como tal para hacerse cargo de la reparación del fresco que Elías Giménez pintó en 1930 en el Santuario, ella llevaba ya 20 años haciéndose cargo de él, arreglando desconchaduras y grietas, sin que nadie nunca le hubiera llamado la atención por ello. "Yo no lo hacía escondidas. Todo el mundo que entraba me veía pintando", decía ella misma en 2012 en televisión. También insistía en que "el cura lo sabía".

"Permiso de la Fundación, me ha quedado siempre claro que no. Permiso del párroco de entonces que gestionaba las misas... parece ser que sí. Él mismo dijo públicamente que tenía autorización", reconoce Eduardo Arilla, actual alcalde de Borja, en este reportaje.

"A veces le decía, 'Cecilia, esta pintura ya va necesitando una manica, ¿eh? Que está ya hecha polvo", cuenta su sobrina, Marisa Ibáñez, en el programa. Eso sí, "el cura, como tal nunca le dijo: 'Cecilia, a las 3 de la tarde ven a arreglar el cuadro este'. Fue cosa de ella". "Si no hubiera sido por mi tía, te aseguro que esa pintura no existiría", defiende Marisa.

"Cuando tú llevas 20 años preocupándote y la única persona que se está preocupando por el Ecce Homo eres tú, das por hecho que tienes que seguir así", añade.

