Del New York Times a Japón: la filtración del Ecce Homo de Borja que le convirtió en centro de peregrinaje mundial

El 26 de julio de 2012 marcó un antes y un después en la historia del municipio aragonés de Borja cuando una de sus vecinas, Cecilia Giménez, convirtió el Ecce Homo de su santuario en fenómeno viral. Muchos calificaban su restauración de insulto, chapuza e, incluso, vergüenza.

Ante esta restauración y el posterior enfado de la familia de Elías García Martínez, el autor de la obra original, el Ayuntamiento se puso en contacto con dos restauradoras para que arreglaran el cuadro, pero se encontraban de vacaciones. Mientras esperan a que dichas restauradoras vuelvan de vacaciones, y con la familia de Elías en pie de guerra, se produce una filtración.

"Hasta el 7 de agosto de 2012 que lo publican en un blog, solo lo sabíamos un puñado de personas", recuerda el concejal Juan María de Ojeda, que explica: "No se supo quién lo filtró pero tenía las fotos correspondientes y lo denuncian como algo vergonzoso". "Es cuando se produce polémica en el ámbito local", relata.

En ese momento, la hermana de Cecilia la llama para comentarle lo sucedido, ya que la mujer se encontraba de vacaciones fuera de Borja, ajena a todo el escándalo de su restauración. "Mi madre llama a Cecilia y le pregunta y ella dice que fue ella", recuerda su sobrina, que explica la reacción de su tía al descubrir lo sucedido: "Le dijimos que era un delito y que tenía pena de cárcel y Cecilia dijo que solo lo había manchado para poderlo pintar cuando volviera".

Pero, ¿cuándo se convierte en noticia internacional? "El 21 de agosto lo sacan en el 'Heraldo de Aragón", afirma el concejal, que recuerda que "fue el momento en el que todo estalló". "Es muy difícil explicar lo que ocurrió", confiesa Juan María de Ojeda, que explica que empezaron "a recibir llamadas al ayuntamiento" y él fue nombrado portavoz.

Por su lado, Merche Pellicer, quien trabaja en Atención al Público en el Santuario, recuerda que "había prensa por todos lados": "Fue tal caos que no sabías lo que hacer". "Era una locura, recuerdo que me apuntaba todas las entrevistas y en dos días había hecho 35", destaca el concejal, que explica que, desde el 21 de agosto, la gente empezó a ir "en masa" a Borja: "Pensabas que se iba a parar en algún momento, pero no había forma".

Y es que los medios de comunicación y los turistas tomaron Borja sin saber aún el autor de la polémica restauración. En ese momento, Cecilia Giménez vuelve al pueblo de sus vacaciones. "Sufrimos una presión brutal, pues imagínate ella", explica el concejal de Cultura, que destaca que "algún periodista la había identificado" y le pidieron "que no lo hiciera público para protegerla": "Nos hizo caso y perdió una exclusiva".

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de... un Ecce Homo en atresplayer.com.