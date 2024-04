Testigos, afectados y expertos de la tragedia del Madrid Arena explican en este vídeo cómo se produjo la avalancha que terminó con la vida de cinco chicas. Cristina, madre de Belén, una de las fallecidas, explica cómo el grupo de su hija entró, como miles de jóvenes, a las 3:00 horas al pabellón del Madrid Arena para ver el concierto de Steve Aoki, sin embargo, cuando "vieron que no podían moverse,que prácticamente no pisaban el suelo, intentaron irse".

"Decidimos no estar en la pista central porque es que no cabíamos", explica María, una de las jóvenes que vivió esa avalancha. "Nosotras decidimos retroceder y en qué hora decidimos retroceder,que justo íbamos de la mano en el vomitorio y llegó un momento que se concentró muchísima gente", destaca María, que recuerda que en ese momento fue cuando se dio cuenta: "Ya no puedes andar por tus propios pies, sino que ya quieres andar y es la propia multitud la que te arrastra".

"Cuando ves que no puedes andar por ti sola, pues te asustas y el hecho de que ya tú no respondas de tus propios pasos, sino que es la gente la que te mueve...", recuerda María, que explica que ella iba de la mano de una amiga, pero entre la multitud se separaron: "Yo miraba para atrás y ella me llamaba y claro, yo no podía hacer nada". "Cuando te ves atrapada y tú ves que no puedes hacer nada y que no dependes de ti es una sensación de desesperación, de querer andar y no poder", relata la joven.

Y es que los jóvenes, al intentar huir de la pista central abarrotada, se encuentran atrapados en uno de los vomitorios, donde se produjo la mortal avalancha. "Hay pisotones, arañazos, mordiscos, aplastamientos...", recuerda emocionada María, que afirma que "la gente pasaba por encima como podía": "Claro, en esas situaciones la gente va a sobrevivir".