"Les seré atractiva a los chicos": Marta Sánchez, sobre por qué fue elegida para actuar ante las tropas en la Guerra del Golfo

"Yo no tenía ni puñetera idea. Si me das un mapa, no sabía adónde iba", reconoce Patricia Redondo, corista de Olé Olé en 'Anatomía de...'.

De la misma manera, Marta Sánchez tampoco estaba demasiado al tanto de la situación cuando fueron enviadas por RTVE (a petición del Ministerio de Defensa) para animar a los soldados españoles que se encontraban desplegados en la Guerra del Golfo en la Navidad de 1990. "Políticamente no sé, no te voy a decir nada, porque prácticamente, además, no entiendo nada", reconocía la propia cantante en aquella época ante los medios de comunicación.

"Ella estaba tan metida en el 'Dios mío, voy a ser Madonna' o en el 'Dios mío, voy a ser la Marilyn española' que tampoco", añade la corista en el programa de Mamen Mendizábal.

Cuando le preguntaban sobre el motivo por el que ella creía que habían sido las elegidas para esta misión, la vocalista del grupo lo tenía claro: "Supongo que porque les seré atractiva a los chicos que están allí".

"Creo que en el panorama musical, humildemente, no hay otra chica de mis características. Creo que a los chicos que están haciendo este servicio allí les gustarán las curvas y a mí, alguna me queda todavía", contestaba con desparpajo.

*Puedes ver elprograma completo de Anatomía de... un regalo de Navidad en atresplayer.com.