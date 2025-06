El lamento de Cecilia por no poder terminar su 'restauración' del Ecce Homo: así pedía públicamente que le permitieran acabar su 'obra'

"Si yo he pecado por pintarlo, pido perdón, pero lo he hecho con muy buena intención", decía Cecilia Giménez entre lágrimas a las cámaras de televisión que en 2012 fueron como otros vecinos más de la localidad zaragozana de Borja. Tras su intento fallido de restaurar el Ecce Homo, un fresco de 1930 ubicado en el Santuario, Cecilia se convirtió en un personaje famoso a nivel mundial, al igual que su obra. Su única petición era poder terminar lo que empezó, ya que su 'restauración' se quedó a medias, recuerda hoy en laSexta el programa 'Anatomía de...'.

La pintura estaba visiblemente dañada y nadie se había hecho cargo de ella en 20 años, solo Cecilia, quien fue haciendo retoques puntuales que, hasta la fecha, habían pasado inadvertidos. Sin embargo, en aquella ocasión el deterioro había ido un paso más allá. "Había una filtración de agua en el pilar en el que está pintado. Y claro, era tal cantidad de humedad la que había que no se podía hacer nada con la obra. Entonces, decidió dejarla para que se secase durante sus vacaciones. Nunca lo pudo terminar", explica Merche Pellicer, encargada de la atención al publico del Santuario.

La intervención, recalca Juan María de Ojeda, concejal de cultura ese año, "no estaba autorizada". "El cura lo sabía", defendía la propia Cecilia en 2012. "Yo no lo hacía escondidas. Todo el mundo que entraba, me veía pintando", añadía. "Permiso de la Fundación, me ha quedado siempre claro que no. Permiso del párroco de entonces que gestionaba las misas... parece ser que sí. Él mismo dijo públicamente que tenía autorización", recuerda Eduardo Arilla, actual alcalde de Borja, en este reportaje.

"A veces le decía, 'Cecilia, esta pintura ya va necesitando una manica, ¿eh? Que está ya hecha polvo. Pero el cura, como tal nunca le dijo: 'Cecilia, a las 3 de la tarde ven a arreglar el cuadro este'. Fue cosa de ella. Mi tía llevaba 20 años arreglando esa pintura. Si no hubiera sido por mi tía, te aseguro que esa pintura no existiría. Cuando tú llevas 20 años preocupándote y la única persona que se está preocupando por el Ecce Homo eres tú, das por hecho que tienes que seguir así", defiende Marisa Ibáñez, su sobrina, en el programa de hoy.

