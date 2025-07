"Que te pego, leche": Mamen Mendizábal rememora el "capón amanerado" de Ruiz-Mateos a Boyer con uno de los presentes en el histórico momento

"Estoy esperando a que venga, a ver si se atreve a salir. Lo más probable es que le dé un puñetazo", decía José María Ruiz-Mateos en los pasillos del juzgado de Plaza Castilla el 3 de mayo de 1989. En una de sus salas se encontraba el exministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, declarando por una querella por injurias interpuesta por el empresario.

Mientras, él calentaba ante los medios de comunicación, tal y como recuerda hoy, 36 años más tarde, Mamen Mendizábal en 'Anatomía de...'. "No es más que un mariconazo", le insultaba sin siquiera estar presente.

Cuando ambos se encontraron, comenzó el circo. Marcos García Montes, el abogado de Ruiz-Mateos, estuvo presente en aquel momento y ofrece su testimonio de lo ocurrido en este reportaje. "Me causa hilaridad y tristeza", reconoce cuando vuelve a ver las imágenes. "Boyer no se dio cuenta de que estaba frente a Ruiz-Mateos y que no le perdonaba el tema de la expropiación (de Rumasa)", relata.

"En un momento determinado, le llama delincuente", dice describiendo la histórica escena. "No sé cómo, mete la mano y le da", detalla. Todo ello, al ritmo del ya mítico "que te pego, leche". "Así se produce la reacción de José María, con aquel capón amanerado", rememora.

Para él, fue algo "inesperado" e inimaginable, aunque hay voces que apuntan a que fue algo orquestado. "El momento de la agresión a Miguel Boyer estaba coreografiado. Se había estudiado incluso el discurso, ese que se oye de fondo", comenta el periodista Juan Luis Galiacho.

"Estaba muy bien hecho, tenía un toque para el espectáculo. Yo creo que sí, que debían estar en la sombra los guionistas, estarían disfrazados de extra", apunta la paparazzi Sara Olivo.

*José María Ruiz-Mateos luchó toda su vida en los tribunales pero nunca recuperó las empresas que le expropiaron en 1983. En los 90 la familia Ruiz-Mateos fundó Nueva Rumasa, un conglomerado empresarial acusado de estafar a miles de españoles ofreciendo intereses desproporcionados. Todos sus hijos varones, los gestores del negocio familiar, han pasado por prisión condenados por un delito de estafa agravada.Teresa Rivero fue condenada a 7 años de prisión por defraudar a Hacienda 8 millones de euros en el Rayo Vallecano. Nunca entró en la cárcel.

*Actualmente están acusados en el caso 'Nueva Rumasa' de estafa agravada, alzamiento de bienes o blanqueo de capitales. Ruiz-Mateos apartó a todas sus hijas de la gestión de los negocios para que ocuparan de la casa y la familia. Ninguna se ha visto involucrada en los procesos judiciales.

*Puedes ver el programa completo de 'Anatomía de... un circo' en atresplayer.com.