"Le dijeron que no se le ocurriera sacar beneficio económico de esto": el burofax de la familia del pintor original del Ecce Homo a Cecilia

Debido a los miles de turistas que llegaron a abarrotar Borja pocas semanas después de que el fenómeno viral del Ecce Homo trasparasara nuestra fronteras, el ayuntamiento decidió finalmente no restaurar el fresco original de Elías García y dejar la 'intervención' de Cecilia Giménez a la vista de todo el mundo.

Encarna Ripiollés, una de las restauradoras con las que el consistorio contactó en 2012, explica los motivos de esta determinación en 'Anatomía de...': "Eso ha supuesto unas ganancias económicas para el ayuntamiento considerables, claro, y para la Fundación, porque esta iglesia es propiedad de la Fundación Sancti Spiritus, que es una residencia de ancianos".

Sin embargo, la familia de Elías García no estaba nada contenta con el devenir de los acontecimientos. Marisa Ibáñez, sobrina de Cecilia, recuerda en este reportaje algunas partes del contenido del burofax que su tía recibió, escrito por sus abogados: "Decía que no se le ocurriera sacar beneficio de todo esto, porque irían a buscarla judicialmente". "A ellos, lo que les fastidiaba realmente era que mi tía pudiera sacar un beneficio económico de esto", opina.

También dejaron patente su descontento a través de la televisión. "La familia propondríamos que se borrara todo, porque como católicos nos parece un poco de escarnio, porque no deja de estar la cara de Cristo debajo de lo que hay pintado", contaba su nieta.

Cecilia también usó las cámaras para defenderse de estas acusaciones: "Pocas veces has venido tú a ver ese cuadro, porque si hubieras venido a ver ese cuadro, hubieras visto en qué condiciones estaba. Y yo hice lo que pude. [...] Que no me quiera decir esa señora que yo he querido reírme de un santo. Ella no me conoce".

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de... un Ecce Homo en atresplayer.com.