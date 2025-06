"Casi le cuesta la vida": la tristeza de Cecilia Giménez cuando supo que "todo el mundo se reía de ella y de su Ecce Homo"

En el año 2012, el municipio zaragozano de Borja estuvo en boca del mundo entero debido al fenómeno internacional del Ecce Homo. El fresco que Elías García Martínez pintó en el Santuario de la Misericordia de esta localidad en 1930 se convirtió en un auténtico meme -en tiempos en los que aún no se usaba este término- tras el intento de restauración de Cecilia Giménez, una feligresa que diariamente se encargaba de mantener el esplendor de su iglesia como si fuera su propio hogar.

El resultado de esta intervención ya es historia de España y se ha convertido en un icono de la cultura pop a nivel internacional. Sin embargo, en sus inicios, el tono de burla con el que la imagen era usada disgustaba, y mucho, a su creadora. Por poner un ejemplo, en EEUU se vendieron miles de disfraces de Halloween del Ecce Homo y también de Cecilia, aunque esto ella nunca ha llegado a saberlo.

"Ella no lo veía. Mi tía no tenía redes sociales y yo siempre me callé todo", confiesa su sobrina Marisa Ibáñez en 'Anatomía de...'. "Yo sé de gente que salía de Borja de viaje y no decía que era de Borja. Yo me pregunto por qué. No había matado a nadie", reflexiona Merche Pellicer, encargada de la atención al público del Ecce Homo, en este reportaje.

Cecilia pensó que por su culpa "la gente lo estaba ridiculizando". "Lo interpretó así y lo pasó verdaderamente mal", cuenta Marisa. Pellicer va más allá: "A esta mujer casi le cuesta la vida. De hecho, le dieron dos ataques en una semana y hubo que ingresarla. Es una mujer muy sensible, que ha tenido una vida muy dura. Jolín, ver sufrir a Cecilia así no era justo".

"La historia de que una vieja loca ha vandalizado una obra de arte es muy atractiva para todo el mundo. Pero, ¿cuál es la versión de Cecilia?", se pregunta Mamen Mendizábal.

