Giorgio Aresu, presentador de 'Sorpresa, sorpresa', habló con Ricky Martin tras el bulo de la niña, el perro y la mermelada para invitar al cantante a ir al plató. "Aquí tiene que venir Ricky porque esto va a ser un bombazo", explica Aresu que dijo a la casa discográfica, para que el cantante acudiera al plató en el siguiente programa, pero Ricky Martin no quiso acudir.

"Buenas tardes también a todo el público de España que está viendo este programa. Para nosotros fue una gran sorpresa en estos días cuando nos comunicó la compañía de discos Columbia sobre este rumor, que nos parecía una aberración", con estas palabras el manager de Ricky Martin en aquel momento entró en 'Sabor a ti', programa presentado por Ana Rosa Quintana para desmentir el bulo de Ricky Martin, el perro y la mermelada.

"Ricky Martin no ha regresado a España desde diciembre dado todos los compromisos", explicó el manager, que insistió en que en esos momentos estaba en Los Ángeles. "A mí lo que me parece increíble es que un artista como Ricky Martin tenga que decir que no estaba ahí", destaca Mar Bombín, ayudante de redacción de 'Sorpresa, sorpresa', que explica que el propio manager mando al programa pidiendo que desmintieran el rumor.