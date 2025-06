Así llegó el Ecce Homo de Borja a Las Vegas gracias a una ópera del estadounidense Andrew Flack: "La venta de entradas marcó un récord"

Sea icono pop, obra de arte o "patochada" -tal y como la define la restauradora Encarna Ripollés en 'Anatomía de...'- la restauración del Ecce Homo de Borja ejecutada por Cecilia Giménez llegó a protagonizar una obra de teatro operística que se estrenó en Las Vegas.

El autor del libreto, Andrew Flack, descubrió esta historia a través del periódico 'The New York Times'. Enseguida supo que tenía que hacer algo por aquella pobre feligresa que se había convertido en el hazmerreír del mundo por el único hecho de intentar cuidar como mejor podía del Santuario al que cada día acudía con fe y entrega absolutas.

Para ello, el artista estadounidense viajó hasta Borja y conoció a Cecilia, su familia y sus vecinos en persona. 10 años después, la ópera 'He aquí el hombre, la ópera de Cecilia' estaba lista. "La venta de entradas marcó un récord para el número de representaciones que tuvimos. Había mucha gente joven que se reía mucho. Hubo una reseña en un medio llamado 'The Opera Wire'. Mi amigo, al leerla dijo: 'Esta es la mejor reseña en la historia de las reseñas'", asegura el propio Flack en este reportarje de 'Anatomía de...'.

Su estreno en Las Vegas

A su gran estreno en Las Vegas acudió Marisa Ibáñez, sobrina de Cecilia Giménez. Allí descubrió el cariño que despertaba su tía en todo el mundo. "Era increíble. Fuimos a un hotel y teníamos problemas para subir y unas americanas que eran fans de esta historia y que las conocimos en Borja, les dijeron a los propietarios: 'Es que ella es la sobrina de Cecilia'. A partir de ahí, todo fueron facilidades", dice entre risas.

Así es la ópera de Cecilia

"Nunca había estado en una ópera en la que hubiera tanta satisfacción inmediata entre el público y tanta expectación", dice su director. Entre bromas, chistes y memes, la ópera de Cecilia resulta ser una obra hilarante que, "en un momento dado, se convierte en un pequeño drama", cuenta Flack. "Es muy emocionante, es diferente, es nueva, fresca y la música es hermosa", describe.

"La historia muestra a una mujer en un estado de vulnerabilidad total. Era increíblemente vulnerable y estaba a merced de los medios de comunicación y se burlaron de ella en internet. Sus vecinos la avergonzaron y la trataron tan mal... y ella no quería eso y no era su intención estar en esa posición. Pero ella tenía fe en que Dios le ayudaría a superarlo. Y Dios vino y la ayudó a superarlo y lo creo con todo mi corazón", asegura.

Así lo decía la propia Cecilia ante los micrófonos de laSexta hace una década: "No sé si me lo merezco o no. Esto ha sido una cosa que Dios me ha puesto por delante y me ha dicho: 'Ahí tienes Cecilia, que bastante has sufrido en esta vida. Toma ahora esta recompensa'".

Andrew Flack planea traer a España la versión completa de su ópera en castellano.

