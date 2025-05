Así intervino Miguel Bosé en directo en el programa de Iñaki Gabilondo para desmentir los rumores sobre su muerte: "Estoy encabronado"

Los rumores sobre que Miguel Bosé padecía sida se intensificaron en la década de los 90, pero un artículo de opinión del diario 'El Mundo' fue un paso más allá. "Y a ese otro Miguel, más conocido, que agoniza en una unidad intensiva de la capital, tan hermoso como un niño de Somalia", escribía Beatriz Pottecher haciendo clara alusión al popular artista. "Una vez tuve un vecino mayor, sidoso, al que oía llorar por las noches, muy quedo, a través de las paredes de la casa", añadía, poniendo el foco en la enfermedad que, muchos apuntaban, sufría Bosé.

La respuesta al artículo de Beatriz Pottecher

Cuando Iñaki Gabilondo leyó esta columna lo primero que hizo fue tratar de localizar a las más personas más allegadas del cantante. "No esperaba poder hablar con Bosé", reconoce el afamado periodista en Anatomía de... Su equipo lo localizó "vivito y coleando". Estaba rodando una película en Francia.

"Dijeron que no estaba muriéndose, que estaba perfectamente bien y no solo no tenía inconveniente en hablar, sino que tenía enorme interés en salir a la palestra para desmentir aquello", rememora ante Mamen Mendizábal.

El enfado de Miguel Bosé

"Estoy encabronado", comentaba Miguel Bosé en esta entrevista. "Hay una absoluta pasión por el morbo y por el mal gusto y el mal estilo", sentenciaba cuando Gabilondo le preguntaba el motivo del origen de estos rumores. "Es humillante tener que salir a un micrófono y decir: 'Señores, estoy en Normandía. Estoy bien, estoy vivo, estoy fenomenal, déjenme en paz y dejen en paz a mi gente de una vez ya, pero de una vez ya para siempre'", decía enfadado.

"No puedo más con estos atentados contra mi dignidad, contra mi tranquilidad y mi serenidad. Me están buscando desde hace años y me acaban de encontrar", advertía.

Iñaki Gabilondo recuerda que tanto él como su equipo estaban estupefactos por la actitud de los medios de comunicación ante estas habladurías: "Era algo tan fácil de tumbar llamándole por teléfono..."

*Puedes ver el programa completo de 'Anatomía de... el día que mataron a Miguel Bosé' en atresplayer.com.