Así explotó Borja el fenómeno del Ecce Homo de Cecilia: centro de interpretación, merchandising y vuelos directos desde Londres

Mientras en España seguíamos inmersos en la polémica de la 'restauración' que Cecilia hizo del Ecce Homo de Borja, en otros países, como en Japón, supieron sacar rendimiento económico a este fenómeno viral. Así lo cuenta el concejal de cultura de Borja en 2012, Juan María de Ojeda, en 'Anatomía de...'."

"En cuanto vemos que ya empiezan a solicitarnos la posibilidad de usar la imagen con fines comerciales y que ya está siendo utilizada sin permiso, evidentemente, vemos la necesidad de que jurídica y legalmente la Fundación se haga cargo de esos derechos", reconoce en el programa de Mamen Mendizábal.

Esa determinación fue el inicio del 'boom' del Ecce Homo en España. Para contentar también a la familia del pintor original del fresco, bastante dolida con la decisión de no modificarlo tras la intervención de Cecilia, se creó un centro de interpretación en el que "Elías García tenía una parte muy importante de presencia". "Es demasiado, por Dios, no sé si me merezco yo tanto", decía la propia Cecilia en televisión.

El segundo objetivo del alcalde, tras el inicial de reconciliar a ambas familias, fue explotar de manera comercial y sin complejos el 'boom' mediático. "Tenemos camisetas, llaveros, imanes, tazas, bolsas, un cuento en español/inglés y español/japonés, vino solidario, que está muy bueno, por cierto...", enumera Merche Pellicer, responsable de atención al público del Santuario de Borja.

Incluso llegó a haber un vuelo directo desde Londres. "Venían, hacían la visita y se iban de nuevo", dice aún bastante sorprendido el alcalde de este pequeño municipio zaragozano.

*Puedes ver el programa al completo de Anatomía de... un Ecce Homo en atresplayer.com.