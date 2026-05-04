Zaida Cantera, sobre Abascal tras los insultos a Sánchez: "Solo veo a un sinvergüenza traidor que se está haciendo de oro a costa de los votantes"

Santiago Abascal ha vuelto a insultar a Pedro Sánchez y a varios miembros del Gobierno en un mintin en Andalucia. La ex Vicepresidenta de la NATO PA, Zaida Cantera lo comenta y analiza en Al Rojo Vivo.

Santiago Abascal eleva su escalada verbal de insultos a Pedro Sánchez y al Gobierno en el marco de la campaña andaluza. Zaida Cantera, Ex Vicepresidenta de la NATO PA, reacciona contundente: "Solo veo a un sinvergüenza que se está haciendo de oro a costa de los votantes".

"Porque dice proteger al campo, al ámbito rural, sin embargo, vota en contra en Europa y en España cada vez que se proponen ayudas; que dice proteger a los valencianos mientras sus cachorros estafan con ayudas; que dice que proteger a los valencianos mientras vota en contra de todas las ayudas que se han propuesto en el Congreso por activa y por pasiva; que dice apoyar a los de Extremadura cuando precisamente les ataca y vota en contra de las ayudas; que luego él no dice que no para sus fundaciones", enumera y argumenta Cantera.

Y añade más: "Este que vino atacando a los inmigrantes porque decía que cobraban, falsamente, más ayudas que nuestras abuelas, cuando luego vota en contra de la subida de las pensiones para nuestros mayores. O votan en contra de absolutamente todas las ayudas para esos trabajadores que dicen defender". Pero eso sí, "su partido se fundó con dinero procedente, entre otras cosas, de Irán", concluye Cantera.

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