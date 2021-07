Hay una frase repetida, una y otra vez, en los gritos de los cubanos que han salido a manifestarse en los últimos días: “libertad”. Pero siempre acompañada de la consigna de “patria y vida”, título de la canción que está sirviendo como banda sonora a estas movilizaciones históricas, las más numerosas desde los años 90 en Cuba.

Y precisamente, el autor de la canción, el artista cubanoespañol Yotuel ha denunciado en una entrevista en Al Rojo Vivo que estas protestas suponen un antes y un después en la situación política en la isla caribeña. “La gente se cansó”, ha sintetizado el cantante, ganador de varios premios Grammy.

“Cuba era una olla a presión gigante y, en un momento, reventó. El pueblo se ha llenado de valor, de heroísmo y ha salido a reclamar sus derechos. Estamos reclamando nuestros derechos, una cosa básica: la libertad a pensar diferente. La libertad a actuar diferente, a emitir un criterio diferente”, ha argüido.

Cuestión de "igualdad y respeto a pensar diferente"

En su charla con Antonio García Ferreras, Yotuel ha confirmado que la menor afluencia de cubanos en las manifestaciones de este lunes se debe a que “han limpiado las calles de forma brutal”. “No es que esté más tranquila la calle, es que la represión ha aumentado”, ha explicado.

El cantante, que ha desarrollado su tema en colaboración con Gente de Zona y Descemer Bueno, ha criticado el mensaje del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que conminaba a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes. “Que la calle la tomen los revolucionarios, como si Cuba fuera solo de un sector, anulando completamente la posición que pueda tener ideológicamente o políticamente otro cubano”, ha censurado Yotuel.

“Como si en las elecciones de España, en las que yo voté porque tengo pasaporte español, cuando nos sentamos a comer después de votar y me di cuenta de que mi suegro había votado un partido; yo, a otro, y mi hijo, a otro, nos enfrentáramos. No, nos comimos una paella”, ha dibujado el cantante. “Se trata de respeto a la igualdad, a la diferencia, a que que tú pienses como pienses sea legítimo y sea un derecho. Eso no hay en Cuba”.

"Es como si Sánchez dijera que las calles son del PSOE"

Preguntado por Ferreras por si consideraba que existe un riesgo real de enfrentamiento civil, el artista no ha dudado ni un momento. “Claro”, ha subrayado. “¿Qué pensarías si Sánchez saliera a decir que las calles son del PSOE, y entonces el PP se faja [se enfrenta] con el otro?”, ha equiparado el cantante.

“Sólo con el ejemplo puedes sentir qué harías tú en esa situación. Canel ha dicho que Cuba es de los revolucionarios y les da banda abierta a que salgan a reprimir al que piensa diferente. Patria o muerte: o estás conmigo o estás en mi contra. Y nuestra canción es inclusiva: patria y vida”, ha ahondado

Aunque la situación de crisis en Cuba es constante, y la pandemia está desatada, Yotuel ha mantenido que el hartazgo es con el régimen cubano, no con el COVID-19. “Estamos viendo claramente que el pueblo no salió a gritar más vacunas, sino que salió a gritar libertad, a gritar patria y vida. A gritar abajo la dictadura. Y qué mejor que ustedes [los españoles], que han tenido una Transición ejemplar, que nos ayuden y que le exijan a ese gobierno y esa dictadura que el pueblo está respondiendo y está hablando”, ha insistido.

"¿La represión policial es también culpa del embargo?"

“Lo único que estamos pidiendo al mundo entero es que tengan solidaridad con el pueblo de Cuba, que es un pueblo indefenso, desarmado y que lo único que pide es libertad y derechos”, ha resaltado Yotuel.

Una consigna que, a sus ojos, no es ni “una violación” ni puede ser considerado “un acto de terrorismo” ni una estratagema “pagada por la CIA”, como han deslizado desde el Gobierno cubano. “Esto es un acto de derechos humanos. Cuba pide libertad y derechos humanos”.

¿La situación es la que es por culpa del embargo económico y bloqueo comercial y de suministros al que tiene sometido EEUU a Cuba desde 1958? Según Yotuel, nada tiene que ver una cosa con la otra. “Pediría, primero, que no se maltraten los cubanos con los cubanos. Hay algo mucho más importante que un embargo, que es el ser humano. Esto que está pasando es humanidad”.

Por eso, ha ironizado: “¿Ahora también es culpa del embargo que otros cubanos con palos paleen a otros cubanos? ¿También es culpa del embargo que Díaz-Canel salga y diga que las calles son de los revolucionarios y que salgan a tomar sus calles? ¿También eso?”.

“Yo creo que hay que dejar el pretexto de siempre y concentrarnos en una condición humana. Que un policía pegue un tiro a un cubano, ¿también apretó la pistola alguien por el embargo?”, ha añadido. “Tenemos que tener cuidado. Lo que está pasando en Cuba es algo humanitario. Y los cubanos no se pueden fajar [enfrentar] con los cubanos, porque somos familia aunque pensemos diferente”.