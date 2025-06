Yolanda Díaz endurecerá el registro horario aunque no salga adelante la rebaja de la jornada laboral: "No funciona"

Los detalles La ministra de Trabajo ha explicado que se aplicará una reforma del control horario independientemente se si sale la reducción horaria o no porque "los trabajadores saben que no funciona" el sistema actual.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, está decidida a reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aunque se enfrenta a la oposición de la patronal, que se centra en las reformas del registro horario. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Díaz afirmó que la reducción se aprobará, afectando a 12,5 millones de trabajadores, y que se trabaja con fuerzas políticas para lograrlo. La ministra destacó que el problema principal radica en el control horario, ya que el actual sistema no es efectivo y no cumple con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Díaz planea aprobar un Real Decreto para endurecer el registro horario, sin necesidad de aprobación del Congreso, y critica a las patronales por llamar a la insumisión.

Yolanda Díaz sigue trabajando en conseguir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Aunque, independientemente de si sale adelante o no, la ministra de Trabajo ha admitido que sí se hará una reforma del control horario para endurecer el registro de las horas realizadas por los trabajadores.

La ministra, en una entrevista en Al Rojo Vivo, ha insistido en que se aprobará la reducción sí o sí: "La reducción de la jornada laboral se va a aprobar en nuestro país. No sé lo que vamos a tardar, pero se va a aprobar porque afecta a 12,5 millones de trabajadores en nuestro país. Estamos trabajando con las fuerzas políticas".

No obstante, ha señalado que la principal oposición de la patronal se debe a las reformas del registro horario: "Lo que estamos viendo es a una patronal que, en realidad, no cuestiona la reducción de la jornada laboral porque ya está implantada. La razón por la que se oponen a ella se explica en un documento de la CEOE que señala que la razón es el control horario".

"En el ámbito del derecho laboral sabemos que la pieza clave es que tengamos un mecanismo objetivable y eficaz que permita la medición real de las horas de trabajo. Tenemos dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que condenan al Reino de España por tener un registro que no es como mandata las fuentes del derecho europeo", añade.

Por ello, ha confirmado que podría aprobar, a través del Consejo de Ministros, un Real Decreto sin la necesidad de la aprobación del Congreso: "El registro de la jornada laboral no tiene rango de ley, ya está regulado. Lo que es muy grave es que las patronales hagan un llamamiento a la insumisión diciendo que los partidos voten en contra de la misma".

De hecho, la ministra ha señalado que se hará porque los propios trabajadores saben que "no funciona" el actual mecanismo: "El registro horario, para hacer pedagogía a los trabajadores, saben perfectamente cómo funciona el registro horario. Saben que no funciona porque les hacen firmar en blanco. Firman en blanco. Por tanto, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, es que se cumplan y se cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Me quiere decir que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que es el Tribunal de Justicia Europeo?".

"El control horario tiene rango reglamentario y, por tanto, se dicta un Real Decreto y se aplica. La razón fundamental de los opositores de la reducción de la jornada laboral no es la reducción horaria, es el mecanismo que registra el control horario", concluye Yolanda Díaz.