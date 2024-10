La parodia de Wyoming en El Intermedio rezando a la iglesia aznariana, a la iglesia del expresidente José María Aznar que se inventó, es una ofensa según la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, que ha presentado una querella contra él, por vestirse de obispo y utilizar simbología de la Iglesia.

Wyoming ha reaccionado en Al Rojo Vivo a lo sucedido, confesando que no quiere pensar en qué podría pasar como les de por "meter en el talego" a todos los que salgan disfrazados de obispos en Halloween.

El presentador ha indicado que todo esto es un poco "un despropósito", y no ha dudado en tirar de su característico sentido del humor para responderles. Wyoming ha reconocido que cree que en realidad le tienen un "especial cariño", señalando que a lo mejor todo esto le viene bien al programa para tener más audiencia.

"Con lo que cuesta sentar en el banquillo a Esperanza Aguirre o a Cospedal....", ha reflexionado, bromeando con la posibilidad de que pudiese tocarle el juez Peinado. "Espero que no me toque, que entonces me pueden caer 25 tacos", ha destacado, señalando, entre risas, que si le hace una investigación de toda su vida "le puede joder".