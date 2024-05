Un director general de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Juanma López Zafra ha insultado al Gobierno a través de su cuenta oficial de X, a propósito de las explicaciones que hizo Óscar Puente, ministro de Transportes, acerca de los problemas en los trenes de cercanías de Madrid ocurridos este pasado lunes.

Según López Zafra, "no son los trenes, sois vosotros, cabrones", escribía aludiendo al ministro y al Gobierno, tras como podemos ver en el vídeo. Un mensaje que borró y que sustituyó por éste otro: "Mala jugada del corrector, que en vez de melones escribió lo que no pretendía. En fin. Que siento la confusión y que me gusta la fruta".

Ante este insulto del director general de Ayuso, la reacción de Antonio García Ferreras no ha podido ser más clara: "Vaya nivel. ¿Tiene que llamarle cabrón?". Y además -añade Ferreras- "hay una cosa que me parece insoportable, y es que me intente tomar el pelo", después de la corrección que que el mismo director general ha hecho, aludiendo una vez más al comentario de 'Me gusta la fruta' que usa Ayuso y el PP para llamar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "hijo de puta".