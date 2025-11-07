Valdivia, tras la ruptura con el PSOE: "Junts está en un callejón sin salida por el crecimiento de Aliança Catalana"

La tensión entre Junts y el PSOE no supone, según Valdivia, un bloqueo total: "hay leyes que van a salir adelante". Para el analista, Junts busca protagonismo mientras intenta escapar del "callejón sin salida" que le marca el avance de Aliança.

Antonio Ruiz Valdivia ha analizado en profundidad la ruptura entre Junts y el PSOE, matizando que el "bloqueo" del que habla la formación independentista no es total. "Junts ha dicho que hay un bloqueo de la legislatura. Vamos a poner ciertas apostillas, porque sí van a aprobar la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley del Cine, el tema de la ELA… No es un bloqueo absoluto como se está vendiendo; hay leyes en tramitación que van a salir adelante", subraya.

Para el analista, el gran problema de Junts es que "está en un callejón sin salida por el crecimiento de Aliança Catalana". Ese avance, explica, condiciona cualquier movimiento de Nogueras y su grupo parlamentario.

Además, Valdivia advierte que Junts al "unir su destino al PP y a Vox es unir su destino a una mayoría no de oposición, sino de destrucción para ellos", porque las promesas electorales de ambas formaciones "pasan por medidas contra Cataluña". "La primera medida que tenía Vox era acabar con las autonomías, pensando sobre todo en suspender la autonomía catalana", recuerda.

En ese contexto, afirma, Junts busca visibilidad: "Con este paso necesitan protagonismo. Lo que pasa es que ser muy protagonista este viernes en Cataluña es muy difícil, habiendo sacado disco Rosalía, la catalana más universal. Es difícil para Nogueras competir con eso".

