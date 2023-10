Lucas Burgueño, detenido

La sindicalista Afra Blanco reacciona en Al Rojo Vivo a las últimas noticias sobre la detención de Lucas Burgueño, el hombre que acosó a Óscar Puente en el AVE, por allanamiento y coacciones a una mujer. "No me extraña que el PP no haya condenado esa acción", ha sentenciado.