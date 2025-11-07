Urquizu cree que PP y Vox acabarán poniendose de acuerdo "para evitar un proceso electoral en Valencia que a quien menos beneficia es a la derecha"

El sociólogo y político analiza en Al Rojo Vivo el escenario abierto tras la dimisión de Mazón y señaló que lo más probable es un acuerdo entre PP y Vox, alertando del desgaste que afrontaría el PP y de la falta de autonomía dentro de Vox.

En Al Rojo Vivo, el sociólogo y político Ignacio Urquizu ha analizado la situación política tras la dimisión de Mazón y ha señalado que lo más probable es que PP y Vox alcancen un acuerdo, ya que "nadie tiene incentivos para que haya elecciones".

Urquizu ha explicado que, de repetirse los comicios, el PP se desgastaría profundamente y Vox difícilmente podría rentabilizar la situación. Por ello, considera que ambas formaciones buscarán "el acuerdo que sea necesario" para evitar un proceso electoral que, en la Comunidad Valenciana, "a quien menos beneficiaría es a la derecha".

En cuanto a Vox, Urquizu ha compartido su visión a partir de su experiencia parlamentaria: "Los líderes que teníamos allí se parecían más a gobernadores civiles que a dirigentes regionales. Es decir, hacían exactamente lo que dictaba Madrid. No tenían autonomía, nunca la han tenido, ni han sido capaces de construir un discurso propio o actuar por sí mismos. En Vox existe una jerarquía férrea: una persona manda y los demás obedecen. Esa es, en el fondo, su concepción de la democracia".

