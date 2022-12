'El Confidencial' lo apuntaba hace un mes, pero hoy 'El Mundo y 'El País' nos muestran los correos electrónicos, en los que Urdangarin le pide directamente al Rey que le eche un cable y que haga lo posible para conseguir patrocinadores.



En 2004 se estaba gestando el gran proyecto millonario de Valencia Summit. Llama la atención la manera de dirigirse al Rey: le llama "Señor". Le comenta sus planes para el Valencia Summit que está organizando el Instituto Nóos. Es un proyecto ambicioso, Urdangarin llega a vendérselo al Rey como el 'Davos del Deporte'.



Un mail larguísimo, casi más de relaciones públicas, en el que después de varios párrafos explicando las bondades del proyecto, le pide por fin ayuda: "Quería pedir un par de gestiones que tendría interés que pudiese mediar en la medida en que fuera posible"



Urdangarin quiere que el rey intente que personalidades del mundo del deporte, de la FIFA, y el olimpismo, como Bernie Ecclestone o Joseph Blatter, aceptasen la invitación para acudir al Valencia Summit, algo que podrían hacer si "el Señor", es decir, el Rey, les animaba a hacerlo.



Además, pide su ayuda para que Luis Vuitton dejase dinero en el proyecto. Para contactar con el presidente del grupo Luis Vuitton, Urdangarin se lo pide a Jaime de Marichalar, pero también al Rey: "Quizá con un impulso del Señor, el tiempo no correría tanto y el señor Arnaud decide con rapidez. Creo que la propuesta es de gran interés para el grupo de Luis Vuitton". Se despide esperando una respuesta que no conocemmos, pero sí sabemos que Luis Vuitton dejó finalmente 87.000 euros en el Valencia Summit.

Pero no sólo sobre el Valencia Summit. Iñaki Urdangarin también escribió al Rey Don Juan Carlos sobre Corinna. Un mail con un asunto que ya impacta: "CATEGORÍA ROJA". Habla de la Fundación Laureus y de su CV. Le manda a su suegro su curriculum en español y le pone al tanto de la respuesta de la propia Corinna.



Otro de los objetivos de Torres al entregar esta remesa de mails al juez es el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, quien Revenga insistió ante el juez que él, a pesar de ser tesorero de Nóos, ni pinchaba ni cortaba.



El socio de Urdangarin que quiere demostrar justo todo lo contrario, y lo hace también con un correo electrónico. Lo escribe el duque de Palma desde su correo del Instituto Nóos y se lo envía a García Revenga, al mail de Casa Real, el 21 de febrero de 2006.



El asunto es "LAGARDÉRE", una empresa francesa que se dedica a los negocios editoriales, industriales y de defensa. Iñaki Urdangarin escribe a García Revenga y le recuerda el contrato firmado antes de navidad de 2005 con esa empresa: "No he tenido noticias. ¿Me puedes comprobar qué día salió y si hay confirmación de la entrega?. Haré un seguimiento".



Ese contrato, según 'El País', era de 200.000 euros al año. Después de haber firmado ese contrato, este mail se refiere al seguimiento que quería hacer de las liquidaciones posibles de ese contrato.