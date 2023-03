Unai Sordo, secretario General de CCOO, ha asegurado que "no le cuadra" ninguna de las razones que ha dado la constructora española Ferrovial para trasladar su domicilio fiscal a Países Bajos.

"Creo que tiene un sesgo de mensaje político sobre la política fiscal de futuro de nuestro país", ha destacado el sindicalista, que ha otorgado algunos de los motivos por los que no cree que sus razones tengan otra base.

"El ahorro fiscal va a ser mínimo para una multinacional como esta. Estamos hablando del orden de 40 millones de euros", ha indicado. Además, ha añadido que Ferrovial "apenas paga Impuesto de Sociedades, paga entorno a 9 millones de euros".

Por este motivo, descarta una decisión "estrictamente de ahorro económico", y afirma ver "alguna otra derivada sospechosa": "Creo que lanzan un mensaje político de 'ojo con tocar los impuestos al capital en un país como España, no vaya a haber una huida de empresas'".

Un mensaje que Sordo ha calificado de "demagógico": "La inversión extranjera está llegando a España en cantidades importantes y yo creo que ese riesgo no existe". No obstante, ha criticado "la existencia de sumideros fiscales, como es Países Bajos o Irlanda, dentro de la UE". Así, ha insistido en que habría que tener "una homogeneidad dentro de la UE".

Al margen de ello, Unai Sordo ha asegurado que "la actividad productiva de Ferrovial no se va a ver perjudicada" y que "los contratos que tiene en España están vigentes y que no habrá el mínimo riesgo" en su mantenimiento. Asimismo, ha destacado que la inversión en España está creciendo y que no cree que la situación se pueda extender a otras empresas.