La vieja guardia del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerravertieron ayer, miércoles 20 de septiembre, en la presentación del libro del segundo, algunas críticas bastante contundentes, hacia el actual PSOE -como han venido haciendo desde hace tiempo- y hacia su máximo dirigente Pedro Sánchez, aunque nunca lo citaron.

La periodista Ana Cuesta recuerda en Al Rojo Vivo todas esas críticas o todos esos "dardos" que lanzaron los veteranos socialistas de González y Guerra. A continución, algunas de esas frases son las siguientes:

Felipe Gonzalez: "No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución y porque políticamente no es aceptable. No podemos dejarnos chantajear por nadie y menos por minorías en extinción.

Alfonso Guerra: "La amnistía significa la humillación deliberada de la generación de la Transición, la condena de la Transición y la democracia. Una estafa descomunal".

Felipe González: "El principio democrático debería ser respetar quien gane las lecciones, guste o no guste".

Alfonso Guerra: "Uno defiende lo que defiende su organización y su secretario general y lo sigue defendiendo durante un tiempo pero es mientras tanto el otro ha cambiado. Yo no he sido desleal más bien ha sido desleal el otro".