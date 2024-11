Aurora solo tenía un mes cuando consiguió salvarse de la DANA metida en una maleta. Según ha desvelado el periódico 'Levante', la riada sorprendió, el pasado 29 de octubre, a la pequeña, a su madre y a su abuela cuando iban en coche. Varios vecinos de Paiporta las ayudaron a mantener a salvo a la niña: se refugiaron en una tienda de recambios de coche, subiendo a las oficinas de la segunda planta.

Allí encontraron una maleta en la que metieron a Aurora para protegerla en caso de que el agua siguiese subiendo. "La metimos allí por si tenía que flotar y la tapamos con chaquetas y un paño", han relatado. Una situación en la que se quedaron esperando hasta que llegó la Guardia Civil.

El sargento Del Río ha recordado en Al Rojo Vivo cómo fue ese emocionante rescate. "Cuando comenzó a bajar el agua un poco, salimos en grupo de tres o cuatro componentes", ha señalado, destacando que iban gritando que eran la Guardia Civil porque todo estaba muy oscuro. "Llevábamos linternas para intentar identificar a gente que necesitase nuestra ayuda", ha aclarado.

De pronto, comenzaron a escuchar gritos de varias personas en una nave. "Vimos que estaban subidos entre escombros, palos y lodo", ha indicado, explicando que allí vieron a la madre y la abuela de la bebé junto a varios vecinos y la pequeña.

"Me echaron a la bebé como si fuese una pelotita", ha narrado, destacando que iba tapada con una manta. Tras esto, comenzaron a caminar por unas calles llenas de fango que les llegaba hasta las rodillas. "Los compañeros me cogían de los brazos para que no se me cayese", ha recordado, desvelando que una de las cosas que más le sorprendió fue ver cómo la pequeña seguía durmiendo a pesar de lo que estaba sucediendo.