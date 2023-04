Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha cargado duramente contra Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. En Al Rojo Vivo, ha denunciado la propuesta de PP y Vox, partidos que conforman el gobierno andaluz, para ampliar el regadío en Doñana: "Hemos activado todos los resortes desde el principio de la legislatura para defender con ahínco, presupuestos y propuestas la recuperación de Doñana y el cumplimiento de esa sentencia que condenaba a España por el mal estado de conservación del parque".

En la mañana de este martes, el Gobierno avisaba de que aplicará "todas las medidas constitucionales y europeas" existentes para frenar la "frivolidad" de Moreno Bonilla con Doñana, a lo que el dirigente andaluz respondía: "Lo que es una enorme frivolidad es que digan que van a defender Doñana los mismos que han permitido que se vulneren los acuíferos durante años". Y añadía que "ni una sola vez el Gobierno de España ha llamado para negociar".

A estas palabras ha contestado de forma contundente Ribera, asegurando que el presidente autonómico está usando "una táctica propia del acosador, la culpa es del acosado, que es Doñana". "Los datos son incuestionables. Pero a aquel que debe defender Doñana frente a las amenazas lo mejor que se le ocurre poner punto y final a todas las pretensiones de incrementar los regadíos ofreciendo un agua que no existe". Un plan que, además, desoye las advertencias de la Unión Europea, que amenaza con sanciones a España si Andalucía legaliza los regadíos.

Así, la vicepresidenta ha considerado que el planteamiento que la derecha y la extrema derecha andaluza quieren impulsar en Doñana es en realidad "una barbaridad que atenta contra los onubenses, y que engaña a aquellos que en realidad no van a poder acceder nunca a un agua que no existe". Por ello, se ha dirigido a todos los líderes políticos y diputados del Parlamento para frenar "una proposición de ley que no se sostiene".