Tras la gestión de Carlos Mazón ante la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, el analista político, Pablo Pombo, tiene claro que "no habrá una segunda oportunidad para Carlos Mazón porque es un cadáver político; su futuro político es una fantasía".

Puede ser que él no se dé cuenta de esto, "pero él no es consciente de que esto que ha pasado no es el Prestige. Primero porque ha habido muertos y segundo, porque el impacto en todo el territorio es descomunal", sostiene Pombo. Además, existe un factor muy importante: la famosa comida de más de cuatro horas que Mazón tuvo el día de la DANA: "Esa comida le va a perseguir hasta el último de sus días, o eso parece", añade el analista.

Por otro lado, destaca el impacto electoral que tanto preocupa en el PP. Según explica Pombo, "estamos hablando del Levante español que se compone de 5 provincias: Castellón, Valencia, Alicante, la región de Murcia y Almería. Esas provincias -incluyendo la región de Murcia- aportan al Congreso 49 diputados (uno más que en Cataluña), y esas zonas están en el 'TOP 10' de mejores provincias para Vox, que está creciendo y que va a crecer más".

Por último, sobre la relación Feijóo-Mazón, lider del PP con el barón territorial de la Comunidad Valenciana, el analista destaca que Mazón ha vuelto a "traicionar a Feijóo". Recordemos que dos días antes de la comparecencia de Mazón en las Corts para dar explicaciones sobre su gestión de la DANA a los valencianos, Feijóo aseguró que esa comparecencia iba a "dejar reconfortados a los valencianos". "Yo tengo clarísimo que el señor Mazón le traicionó por segunda vez. Que le dijo a Feijóo que iba a hacer un discurso y luego hizo otro", opina y finaliza Pombo. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.