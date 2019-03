La reforma de la ley del aborto divide al PP

La parte del programa electoral que el Partido Popular va a cumplir no convence. No solo entre ciudadanos y organizaciones, también entre los propios dirigentes populares. La primera en desmarcarse de la reforma del aborto fue la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón. Se mostró preocupada, y en especial por uno de los puntos de la ley. Algo en lo que coincide con el alcalde de Valladolid, León de la Riva. La nueva reforma elimina ese supuesto por malformación y aumentan los requisitos para poder abortar. Una ley demasiado excesiva en la que tampoco cree el popular vasco Borja Sémper: "Yo no creo en un Estado que tome decisiones sobre la propia vida. Hay cosas de la reforma que no me gustan".

Por eso, porque hay detalles de esa Ley Gallardón que no gustan, varias voces populares piden públicamente una modificación aunque sin entrar tanto en la críticia.Así lo justifican Iñaki Oyarzabal, secretario general del PP Vasco, "Esa ley debe buscar respuestas a esos derechos que ahora están en colisión", y el presidente de la Xunta de Galicia: "Me gustaría que el texto se aproxime y se enriquezca".



Desde que se anunció se han repetido las concentraciones a favor de la ley, y también en contra denunciando que es una vuelta al pasado. ¿Cómo lo ven las mujeres del PP? Dos de ellas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la ministra Ana Mato, respondían de forma tan escueta simplemente aformando que "se sienten cómodas con la ley". Escuetas respuestas que nada tienen que ver con las declaraciones, quizás más polémicas, que se han hecho sobre este asunto.

Pero esta vez a favor de la ley de Gallardón. Esto es lo que escribía Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas, en su blog. Una particular forma de ver el aborto. Y dice: "En pleno siglo XXI hay legisladores, jueces, médicos... que pretenden hacer lo mismo que hace dos milenios llevó a cabo Herodes"

Hay más. Otra de las más críticas ha sido Sandra Moneo, Secretaria Nacional de Igualdad del PP. Habla ASÍ de la reforma anterior, la de plazos."Lo que es más peligroso, se ha venido utilizando la ley dle aborto como un método anticonceptivo más".

Falta de unidad que en cualquier caso tiene esta solución para el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. La disciplina de voto. Algo que para Cristina Cifuentes sería un dilema, porque ha reconocido que está más a favor de una ley de plazos.



La división de opiniones está clara y algunos se plantean que esta vez, el voto sea en conciencia.