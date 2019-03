Rato vs. Bárcenas, similitudes y diferencias de dos ovejas negras del Partido Popular

EL PP INSISTE EN QUE SON TRAMAS "NO EQUIPARABLES"

La polémica tras la reunión de Jorge Fernández Díaz con Rodrigo Rato no cesa. Ante las comparaciones de lo ocurrido con Luis Bárcenas, el Partido Popular se empeña en decir que los casos no son iguales. El propio Rafael Hernando ha dicho que con Rato sí se reuniría, pero no con Bárcenas. ¿Qué diferencias hay? Los dos comparten ciertas cosas, para empezar, los dos están imputados, los dos están siendo investigados por la Justicia.