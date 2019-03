Nuevas grabaciones de Rus muestran su enfado con un presunto recaudador: "No lo has hecho bien"

RUS ES CANDIDATO PESE A QUE EL PP LO HA EXPULSADO

Un equipo de laSexta ha accedido, en exclusiva, a nuevas grabaciones del escándalo de Alfonso Rus. En ellas, se escucha al presidente en diferido de la Diputación de Valencia y a dos lugartenientes suyos, Máximo Caturla y Marcos Benavent. Como se aprecia, Rus está muy enfadado con uno de sus presuntos recaudadores de comisiones: "Yo sé que dijiste que me llamarías y lo habéis hecho sin llamarme. Como no lo has hecho bien, tengo que decirte que habéis hecho una puta mierda. Hacéis café para todos y el café es para nosotros y para el resto mierda".