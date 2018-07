La fianza millonaria del caso Nóos

EL ANÁLISIS DE INÉS GARCÍA

La fiscalía anticorrupción ha pedido al juez Castro que se imponga una fianza de más de 8 millones de euros a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Se trata de un fianza civil, no penal. Esto significa que si Urdangarin no paga no tendrá que ir a prisión, sino que se le podrán embargar sus bienes.