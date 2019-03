El buzón de Báñez, oportunidad para expresar las quejas de los políticos

'BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE'

No solo no convence sino que está recibiendo críticas por todas partes. El buzón de lucha contra el fraude promovido por Empleo no convence ni a los trabajadores del ministerio, ni a sindicatos, ni a los inspectores de trabajo. Además, los ciudadanos lo están utilizando para quejarse, pero no por el fraude fiscal, sino por la gestión de los políticos.