Antonio Maestre no cree que hayan "fallado todos los controles" en el 'pelotazo' de las mascarillas de Luis Medina y Alberto Luceño: "Es que funcionan así", asevera el periodista en Al Rojo Vivo. "No es que han fallado los controles, es que la Administración con este tipo funciona así", insiste.

"Hay una clase parasitaria en este país que no sabe lo que es trabajar, que no sabe lo que es el esfuerzo, que no sabe lo que es ganarse la vida por su propia labor, solo vive de las rentas, de los contactos, del enchufe, de saber a quién llamar, de saber con quién contar para poder vivir sin nada", sentencia.

"No es un error, en España hay una clase parasitaria que lleva viviendo desde la Guerra Civil y que se ha conformado durante el franquismo y ha llegado a nuestros días", agrega el periodista, que señala que esta "está sangrando a la Administración pública de manera constante".

"La Administración funciona así, incluso cuando hacen las cosas de manera legal", lamenta Maestre, que considera que "no es admisible" que "habrá mucha gente que habrá conseguido hacer un contrato legal con un telefonazo". Puedes escuchar su argumentación completo en el vídeo sobre estas líneas.

"Esta es una estafa de clase social"

En este mismo sentido, Maestre ha defendido durante el programa que el caso de Medina "es una estafa de clase social". "Es un problema de clase, de por qué alguien se siente con el derecho de levantar un teléfono y que le hagan caso por ser la familia quién es", ha afirmado, tal y como puedes ver aquí: