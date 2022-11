La invasión de Rusia a Ucrania suma ya nueve meses. Una guerra a la que ahora se suma la llegada del invierno. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, responde a Ana Pastor en Al Rojo Vivo y analiza la situación.

Aunque no habla claramente de un ganador, Stoltenberg sí pone en valor los "grandes avances" de Ucrania. "El presidente Putin subestimó totalmente la fortaleza de las tropas ucranianas, del pueblo ucraniano y el liderazgo de los ucranianos, pero al mismo tiempo tenemos que estar preparados para un conflicto largo", advierte. "Los aliados de la OTAN, incluida España, tienen que seguir danto apoyo a Ucrania. Putin no puede ganar esta guerra", añade.

Mientras el gobierno de Zelenski se muestra confiado en que la guerra puede terminar antes de que llegue la primavera, Stoltenberg evita poner una fecha. "Cuanto antes acabe la guerra mejor, pero a la vez es extremadamente importante que Ucrania siga siendo una nación soberana". Así, para la OTAN, "lo importante es cómo acaba esta guerra. Si Rusia termina pensando que se sale con la suya, la lección que va a aprender Putin y otros líderes es que cuando ejerces fuerza, cuando invades un país, logras lo que quieres y no podemos permitir que eso ocurra. Debemos asegurarnos de que Ucrania siga siendo una nación independiente y soberana".

"Yo no especularía con el momento exacto. Lo mejor que podemos hacer es ayudar para que acabe cuanto antes y eso lo hacemos apoyando a Ucrania. Esto aumenta la probabilidad de que se alcance un acuerdo que sea lo más aceptable posible para Ucrania", explica.

Preguntado sobre si cree que en este momento el gobierno ucraniano debería sentarse con los rusos a negociar, el secretario general de la OTAN, insiste en que eso debe ser una decisión del gobierno ucraniano. "El problema es que Rusia tan solo quiere negociar atendiendo a su ambición de controlar grandes partes de Ucrania y esto por supuesto no es aceptable para Ucrania", señala.

No obstante, Stoltenberg sí deja claro que cree que "esta guerra terminará en una mesa de negociaciones" aunque confiesa que "lo que ocurre en las mesas de negociaciones está unido a la situación en el campo de batalla. Por tanto, cuanto más fuerte sea Ucrania en el campo de batalla, más probabilidad tendrá de alcanzar un resultado aceptable en la mesa de negociación".

"Puede haber incidentes y accidentes pero debemos reaccionar con calma"

En cuanto si interpretan como una provocación el incidente con dos cazas rusos sobrevolando barcos de la OTAN en el Báltico, Stoltenberg explica que están "monitorizando" constantemente la situación y que permanecen vigilantes en el flanco oeste de la Alianza, incluida la región del Báltico. "Hemos aumentado nuestra presencia, España forma parte de estas acciones, para enviar un mensaje claro a Rusia no solamente de que estamos ahí para proteger y defender a todos los aliados, sino que al estar ahí evitamos un posible ataque", añade.

"Puede haber incidentes y accidentes pero debemos reaccionar con calma y firmeza, como siembre hace la OTAN", insiste.

Mientras, Zelenski insiste en que los misiles que cayeron en Polonia eran rusos. Stoltenberg detalla que la investigación sigue abierta y que no hay indicación de que se tratara de un misil ruso ni de que fuera un ataque intencionado. Aunque en este punto es contundente ya que dice que "incluso si hubiera sido un misil de defensa aérea de Ucrania que cayera en suelo polaco y matara a dos civiles polacos, esto no cambia la responsabilidad. La responsabilidad última recae sobre Rusia. Nada de esto hubiera ocurrido si Rusia no hubiera atacado Ucrania". Además, recuerda que el mismo día que ocurrió esto, Rusia lanzó cientos de misiles contra ciudades ucranianas. "Y Ucrania debe defenderse. Todo puede ocurrir en una guerra y lo mejor que puede ocurrir es que Rusia de por finalizada esta guerra", sentencia.

En este punto, la pregunta es evidente. ¿Cree que existe la posibilidad de que Rusia ataque a un país miembro de la OTAN? "No tenemos constancia de nada que apunte a esa posibilidad. No obstante, la OTAN está ahí para proteger a todos los aliados. Todos para uno y uno para todos", recuerda Stoltenberg la máxima que rige a la Alianza. No obstante, insiste en que la OTAN ha reforzado su presencia significativamente en la parte este de la Alianza para mandar un mensaje claro a Rusia. "Vamos a proteger y a defender a todos los aliados", remarca.

Algo para lo que sigue siendo vital que los países apuesten por aumentar sus presupuestos en Defensa. Lejos de polémicas políticas, Stoltenberg ha valorado muy positivamente la trayectoria de España en la OTAN, desde su apoyo en Irak u otras misiones o su aportación como puerto estratégico.