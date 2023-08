El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reconocido esta mañana del jueves 10 de agosto, que el PP estaría dispuesto a dialogar con Junts, siempre dentro de la Constitución. Ante esta declaración, el periodista Sergi Sol explica en Al Rojo Vivo que ve probable un posible dialogo entre ambos partidos (entre PP y Junst), "otra cosa sería a dónde llegaría ese diálogo", asegura.

Tanto es así que el periodista he revelado que "por mucho que diga Moncloa, las negociaciones con Junts están muy verdes, incluso también las de ERC con Junts". Además expone también una de las teorías que se manejan dentro del partido de Puigdemont.

Y esta teoría -afirma Sol- que "para llegar a algún acuerdo que resuelva la cuestión ese acuerdo no se debería producir con el PSOE sino con el PP", asegurando además que "no hay avances en las negociaciones. Me sorprende mucho los mensajes de la Moncloa, sobre esa convicción de que se va a llegar un acuerdo, porque entre Junts están hechos un lío y hay opiniones para todos". El video podemos ver al completo el argumento del periodista.