Sergi Sol ha analizado las distintas posibilidades que existen para que los partidos políticos puedan formar gobierno después de las elecciones generales del 23J. Por un lado, ha dejado claro que una cosa que hay segura es que "el PP no va a gobernar".

Además, ha resaltado que no cree que se produzca ningún "pacto de Estado". Por tanto, Sergi Sol ha destacado que solo existe la posibilidad de que "Puigdemont decidiera apoyar ese acuerdo", algo que le parece muy difícil. Un momento que ha aprovechado para indicar que Junts hará "lo que él diga". "Es el líder incuestionable y la decisión va a ser muy personal", ha recalcado.

Sin embargo, Sergi Sol ha confesado que, en caso de que el PSOE no consiga llegar a un acuerdo, no cree que "a Sánchez le asuste ir otra vez a elecciones", asegurando que en esta ocasión iría con la bandera de "no haberse sometido a los dictados de Puigdemont", algo que considera que podría ser muy favorable para él.