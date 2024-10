Ana Pastor entrevista a Julián García, sargento de bomberos en Utiel, Valencia, para el 'Especial Al Rojo Vivo-El Objetivo'. El sargento informa a la presentadora de El Objetivo sobre la situación en la zona y confirma la falta de suministros.

"Preguntaban los vecinos por el tema del gas. No es solo que no haya —que está ocurriendo en otros lugares—, sino que han tenido que hacer alguna intervención por un escape. No sé si eso nos lo puede confirmar", comenta Ana Pastor al sargento de bomberos.

"La dotación de bomberos ha acudido esta mañana a un escape de gas. Ya lo ha solventado. De todas maneras, aunque han solucionado el escape, el problema del suministro sigue igual. Eso ya es cosa de la compañía", señala Julián García.