El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende el envío de armamento a Ucrania en el primer aniversario de la invasión rusa a pesar de las críticas de algunos de sus socios, tanto de coalición como parlamentarios, que creen que puede cronificar el conflicto y apuestan por una salida negociada.

"Todos estamos a favor de la paz. Entre un agredido y un agresor no puede haber equidistancias", responde en una entrevista en Al Rojo Vivo con motivo de su segunda visita a Kyiv desde el inicio de la guerra. "El no a la guerra de Putin es es el sí a la paz que siempre ha defendido la sociedad española, en particular los progresistas, ante actitudes imperialistas", subraya el jefe del Ejecutivo. La mención de equidistancia, no obstante, no se refiere a las peticiones de Podemos, su socio de coalición, de un cese de las hostilidades: "Hay una demanda de caminar a la paz que compartimos. Si aquí ha habido alguien que no quería la paz es quien violentó las fronteras".

"El Gobierno de España lo que está haciendo es dar munición, capacidades militares, a un pueblo que lo que pide es defenderse. Nadie está hablando de atacar a Rusia, sino de defenderse de una potencia agresora", insiste. Sobre el envío de tanques Leopard, Sánchez destaca que nuestro país está haciendo "un esfuerzo extraordinario" con el envío de seis unidades que ya están siendo reparadas y que podrían ascender a diez carros de combate si fuera necesario.

El anuncio de que España mandará aún más carros de combate ha provocado críticas entre los socios habituales del Ejecutivo que preside Sánchez, que han recriminado que una decisión así no pase por la Cámara baja: "Se me podrán criticar muchas cosas, pero que no comparezco en el Congreso...", replica Sánchez, que reitera el "orgullo" de estar ayudando a Ucrania y que la sociedad ucraniana se lo reconozca.

Sánchez defiende que ha visto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, "entero, fuerte, determinado" a pesar de la difícil situación dela guerra, la separación con su esposa y su familia y las "renuncias a las que está viendo sometido". "Es consciente de que se acerca una contraofensiva rusa y, por tanto, está pidiendo ayuda a sus aliados", subraya. Igualmente, Zelenski ya sabe que "se están abriendo espacios en los que inevitablemente tenemos que hablar de la paz y el fin de las hostilidades".

Zelenski ha pedido que durante la presidencia europea en el próximo semestre se abran oficialmente las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. En este sentido, Sánchez reivindica la propia adhesión de España a la comunidad europea en los 80, una experiencia que desea que puedan compartir los ucranianos. "La voluntad política y el consenso mayoritario de la sociedad española es que Ucrania forme parte de la UE", señala. Con todo, recuerda que el tratado es un acuerdo entre los Veintisiete. "Se tienen que cumplir una serie de hitos: calidad democrática, lucha contra la corrupción, respeto a un poder judicial independiente... Todo eso es lo que ahora está implementando el Parlamento ucraniano", sostiene el presidente.