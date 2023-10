Ruth Ferrero, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) analiza en Al Rojo Vivo la situación de las políticas migratorias que se están llevando a cabo en Europa y sobre las declaraciones de los líderes en la Cumbre Europa Una de las crisis más

"La ola ultra de las derechas en las que nos encontramos lo que hace es presionar a las fuerzas 'mainstream' (tendencia mayoritarias) y las están arrastrando. De hecho, asegura que no le sorprende lasdeclaraciones de Orbán, primer ministro de Hungría en Granada, ante la pregunta de Ana Pastor (de laSexta) pero en cambio sí las de Ursula von der Leyen.

"Estamos viendo cómo Ursula von der Leyen está cada vez más intentando contentar, de cara a las elecciones europeas del Parlamento, al grupo de las derechas; si no no se entienden esas declaraciones (aludiendo a las mafias)", añade la experta.

Así explica Ferrero, a su vez que "la apelación a las mafias significa no entender nada de cómo se está articulando la política migratoria, porque con procesos de externalización no sólo no desarticular a las mafias sino que las haces más ricas: cuantas más trabas tienen los migrantes para avanzar, más dinero pagan a las mafias para encontrar nuevas rutas migratorias". En el video podemos ver al completo su análisis.