El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de Infolibre analiza en Al Rojo Vivo la actitud de Junts al votar 'no' a su propia amnistía por no estar de acuerdo con el texto y querer según palabras del partido independentista catalán "ser integral y de aplicación inmediata". Voto en contra al igual que el PP, Vox, CC y UPN.

"Junts en apenas 10 minutos en el Congreso de los Diputados hizo un ejercicio de incoherencia", afirma el periodista, argumentando "aunque pueda parecer muy técnico" que el partido catalán votó a favor del dictamen de la comisión y votó a la vez sí y no al mismo texto.

Por lo que, tal como añade Ruiz Valdivia, "Junts está subiendo el tono porque no es capaz de explicar la incoherencia que está cometiendo. Desde que se presentó en noviembre la ley de amnistía ha votado a favor en cada una de esas fases, porque se ha ido negociando, y de repente no sabe cómo justificar aquello que dijo Puigdemont de que esto no iba de soluciones personales". En el video podemos ver al completo su intervención.