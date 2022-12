LOS PENSIONISTAS SIGUEN SUS PROTESTAS EN BILBAO

Rosa Mari Cabrera es una pensionista de Bilbao que asegura que la subida aplicada es "insignificante": "Si tienes calor no puedes poner el aire acondicionado y si tienes frio no puedes poner la calefacción". Asegura que con una pensión de 600 euros no puede ser autónoma: "Dependo de mi marido".