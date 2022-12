Isabel Rodríguez, portavoz adjunta del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha valorado la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la Nación. Según ha dicho, "mentira y Rajoy es lo mismo" porque "Rajoy llegó al Gobierno mintiendo a los españoles y se irá mintiendo". Rodríguez lamenta que se dé "un discurso triunfalista y alejado de la realidad de los españoles, lo que hace que haya gente que se sienta defraudada porque se intenta dar una imagen falsa".

En este sentido, Isabel Rodríguez ha comparado la versión de Mariano Rajoy en el Hemiciclo con "los parados de larga duración que no encuentran empleo, los trabajadores que, a pesar de echar horas y horas, no pueden sacar adelante a sus familias, las personas mayores, que tienen congeladas sus pensiones y que no pueden ni tan siquiera resfriarse porque no pueden pagar un jarabe que queda fuera de la financiación sanitaria".

Respecto al rescate, Rodríguez ha denunciado que "Rajoy ha obviado de un rescate que sí ha tenido España, el rescate bancario" y aunque, ha sostenido que "el PSOE se alegra de los buenos datos macroeconómicos, están con lo que pasa en la mayoría de las casas".

Acerca del papel de Mariano Rajoy, ha respondido que "es el gran adversario de España" porque "el país no se puede permitir una segunda oportunidad con el Gobierno del PP al frente, hay que apostar por una izquierda liderada por el PSOE que pueda enfrentarse a esta realidad".