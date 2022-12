Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, ha estado en 'Al Rojo Vivo' y ha valorado cuál es la situación de Podemos en el panorama político del país. Al respecto, ha interpretado que "toda formación quiere el poder para llevar adelante un modelo de sociedad" y ha hecho un llamamiento: "Quienes no somos de Podemos no deberíamos manifestar angustia ante la posibilidad de no conseguirlo".

"El objetivo de todo partido es conseguir el poder"

En este sentido, Ibarra ha añadido que "Cuando Podemos habla del PSOE afirma que va a fastidiar" y considera que "será fantástico" si logran solucionar los problemas". Ibarra también ha declarado rotundo que Podemos no le acompleja "cuando habla de régimen del 78" ni cuando se refiere a la "casta".



El socialista también ha hecho autocrítica reconociendo, tras una pregunta, que que su partido no está emocionando. "Creo que los ciudadanos no entienden por regenerar la democracia lo que entienden los políticos. Hace 20 años la democracia funcionaba con los mismos inconvenientes que ahora pero solucionaba los problemas", ha expresado.