La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado tajantemente que España vaya enviar tropas a Ucrania tras la polémica generada por las palabras de Ione Belarra la pasada semana. "No sé de dónde sale, hay veces que uno pone en marcha determinadas declaraciones carentes de cualquier sentido, de cualquier conocimiento de la realidad", ha aseverado la ministra en una entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.

"Todos los países tenemos muy claro que apoyando a Ucrania apoyamos nuestra diversidad de valores, la empatía y la paz", ha aseverado la ministra, que ha insistido en que los 50 países que están en el grupo de donantes ayudando a Ucrania están "ayudándola a defenderse" y no "a atacar a Rusia".

Margarita Robles ha insistido así mismo que "no sabe de dónde sale" la idea de que España vaya a enviar armas a Ucrania: "Tiene que quedar muy claro que España es un miembro de la OTAN y que cualquier país de la OTAN solo puede entrar en combate si un país de la OTAN es atacado. Mientras no lo sea, que no es el caso porque Ucrania no pertenece a la OTAN, la OTAN no se va a implicar", ha destacado.

"Desde el principio, la OTAN, que intentó que la agresión no se produjera, ha tenido claro evitar cualquier tipo de escalada que Rusia pudiera entender como una provocación", ha añadido la ministra, que ha asegurado que el envío de tropas "ni se corresponde con la realidad, ni es un escenario posible, ni se va a dar nunca".

Al ser preguntada directamente por las declaraciones en este sentido de Ione Belarra, Robles ha afirmado que la ministra de Derechos Sociales "tiene unas competencias que no tienen nada que ver con el ámbito de la Seguridad, de la Competencia y de la Seguridad". "De su área conocerá mucho, pero de otras no conocerá nada", ha asegurado Robles.

"La política en materia de seguridad y defensa la marca el presidente del Gobierno, y su posición es muy clara", ha añadido Robles, que ha agradecido el reconocimiento del parlamento ucraniano a Pedro Sánchez.

"Es un auténtico bulo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha pronunciado en la línea de la ministra de Defensa esta misma mañana. Después de que la semana pasada la ministra de Derechos Sociales y portavoz de Podemos Ione Belarra sembrara la duda sobre el envío de tropas españolas a Ucrania, Albares lo ha acallado con dureza: "El envío de tropas está absolutamente descartado por parte de España, de la UE o de la OTAN. Cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación española o de la UE de envío de tropas a Ucrania está lanzando un auténtico bulo", ha destacado.

Ione Belarra afirmó la semana pasada que "haber contribuido a la escalada bélica era un error". Criticaba así el envío de armas y se planteaba "qué será lo próximo: ¿soldados españoles en Ucrania?".

Las discrepancias entre PSOE y Podemos en este aspecto se han evidenciado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, hace ya un año. Sin embargo, se han acusado en los últimos días por las tensiones entre Estados Unidos y China por el envío de armas y dado el aniversario de la invasión.