La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el aumento de los presupuestos en Defensa que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar a cabo bajo la premisa de que "invertir en Defensa es trabajar y preservar la paz". Y es que el anuncio que el jefe del Ejecutivo dio al término de la celebración de la cumbre de la OTAN, de que el Gobierno quiere aumentar el gasto en Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB en 2029, no genera demasiadas simpatías entre sus socios de Unidas Podemos.

Por eso, Robles volvía a insistir en un llamamiento al apoyo del resto de formaciones políticas, y en Al Rojo Vivo lo ha justificado así: "Cualquiera ve la situación en la que estamos. Cualquier misil que puede lanzar Rusia en este momento puede llegar incluso a Madrid", ha dicho, advirtiendo que "la situación de vulnerabilidad que está viviendo el mundo entero es absolutamente preocupante".

En este contexto, pide a los contrarios a este incremento en el gasto "dejar atrás ciertos prejuicios" porque el escenario de ahora, dice, no es el de hace 20 o 30 años. "Es el escenario de una guerra en Europa y con una extensión del terrorismo yihadista en el Sahel, y ante eso no hay que tener prejuicios", ha apostillado.

Así, Robles mantiene que "defender un incremento en Defensa es trabajar y preservar la paz, porque no es una carrera armamentística para atacar a nadie, sino para defenderse". "Ojalá no estuviéramos en este contexto, pero estamos, y hay que defenderse. Esto no es una realidad de flores y de paz, es una realidad en la que mueren y se masacran muchas personas", ha zanjado la responsable de Defensa.