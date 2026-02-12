Rita Maestre (Más Madrid) celebra todos los proyectos de izquierdas que sirvan para "sacudirse la resignación" frente a la derecha y la ultraderecha

Entre líneas La portavoz de Más Madrid da la bienvenida a tejer alianzas en la izquierda que supongan un freno a un gobierno de la derecha con la extrema derecha, pero no concreta aún liderazgos y cómo se materializaría ese frente común.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha celebrado la propuesta de Gabriel Rufián de ERC para formar alianzas en la izquierda. En Al Rojo Vivo, Maestre subrayó que muchos no aceptan que la derecha y ultraderecha gobiernen con 200 diputados y buscan alternativas. Citó a José María Aznar para instar a la acción colectiva y destacó la importancia de sacudirse la resignación. Aunque no fue contundente sobre alianzas fuera de Sumar, Maestre mencionó el trabajo con fuerzas políticas para asegurar una papeleta plurinacional en futuras elecciones. Destacó el ejemplo de la Chunta Aragonesista en elecciones recientes como modelo de acción local.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha celebrado la propuesta de su homólogo en ERC, Gabriel Rufián, de tejer alianzas en la izquierda.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Maestre ha destacado que "hay mucha gente que no se resiste a aceptar que aquí va a gobernar la derecha y la ultraderecha con 200 diputados". Según la portavoz, hay gente que no cree que no se pueda hacer nada. "Eso es lo que nos mueve, como a Rufián, a las diferentes organizaciones de izquierdas para ver qué podemos hacer", ha insistido.

Un punto en el que ha parafraseado al expresidente José María Aznar y su famoso "el que pueda hacer que haga". Una frase que Maestre ha recogido llamando a "que todo el mundo empuje". "Que nos sacudamos la resignación, hay mucho por lo que revolverse y mucho por lo que trabajar y creo que la iniciativa de Rufián va en esa dirección", ha analizado.

No obstante, ha evitado ser contundente sobre si Más Madrid se plantearía otra alianza fuera de Sumar. "Estamos trabajando desde hace tiempo con las fuerzas políticas con las que compartimos el gobierno en España" para, según Maestre, garantizar que "cuando sean las elecciones haya una papeleta no solo de izquierdas, sino plurinacional en la que quepa mucha gente y que le diga a la gente que queremos el doble del gobierno de izquierdas que hemos tenido estos años". "Somos una parte, pero no somos el todo. Tiene que sumar a mucha más gente, muchos más liderazgos", ha insistido sin concretar nombres de esos posibles liderazgos.

Lo que sí ha destacado es el ejemplo de la Chunta Aragonesista en las recientes elecciones autonómicas. Un trabajo de calle, de hacer día a día en el territorio, que para Rita Maestre es lo que debe hacer la izquierda. Pelear cada día contra la resignación sobre el terreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.