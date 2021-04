La ministra dejará la cartera de Industria para acompañar a Ángel Gabilondo como vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si este gana las elecciones el próximo 4 de mayo. Reyes Maroto ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo los motivos que la han llevado a tomar esta decisión.

"Lo he hecho por y para los madrileños, porque necesitan un gobierno serio. Hay que acabar con un gobierno de 26 años de corrupción y sobre todo de desprotección de los más débiles. Por eso doy el paso", sentencia la socialista.

Así, recuerda su paso por la Asamblea de Madrid, en la que estuvo tres años como diputada y llevando "los presupuestos, la economía y la hacienda".

Además, la ministra se ha referido a la polémica suscitada con el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, que insiste en crear un certificado de vacunación en la región. Maroto pide al presidente popular, "que no es una autoridad sanitaria", que no genere desconfianza y que trabaje coordinado con el Gobierno central. Cree la ministra que Feijóo hace estas declaraciones "para entrar en campaña" pero "no necesitamos más presidentes regionales haciendo campaña".

Buena sintonía con Gabilondo

Este mismo viernes, el candidato socialista ha presentado a Maroto en un acto desde Ferraz junto a otros miembros de un posible Ejecutivo madrileño tras el 4M.

"Te sumas a este camino. Te doy las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, hemos estado más a salvo contigo y gracias a ti. Gracias por acompañarnos, bienvenida a esta casa". Son las palabras que el candidato le ha dedicado a la que podría ser su vicepresidenta.

La ministra, por su parte, ha agradecido "la confianza de Gabilondo" y le ha instado a "recorrer juntos un camino que termina en la Puerta del Sol" porque, para ella, "será el próximo presidente".

La responsable de la cartera de Turismo regresaría a la Asamblea de Madrid, donde fue diputada y portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo entre 2015 y 2018.