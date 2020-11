Informe Mongolia vuelve un viernes más a Al Rojo Vivo y esta vez trae una lista de cosas que "son ETA" para la derecha española. Esta semana ha sido noticia el cabreo de los partidos conservadores por el pacto del PSOE con Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

"¿Por qué se cabrea la derecha? Porque dicen que los de Bildu son ETA. Así que desde Informe Mongolia hemos hecho una lista de cosas que son ETA", ha explicado Darío Adanti.7

"El movimiento LGTBI, el feminismo, los nacionalismos periféricos, la izquierda, Karl Marx, el cambio climático, las revistas satíricas, Simón Bolívar, el pelo largo, las redes sociales, la banca ética, los ecologistas, los tatuajes, las bicicletas, la tortilla de patatas precocinada, la fabada de lata, el Kentucky Fried Chicken y la cerveza sin alcohol", aseguran desde Mongolia.

En este sentido, llegan al a "conclusión" de que "todo es ETA incluso lo que no es ETA", "menos lo que no es ETA pero que no es ETA de verdad".