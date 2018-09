Informe Mongolia: "Estamos hartos de que una tesis doctoral importe más que un plan de Gobierno"

SOBRE LAS TESIS Y LOS MASTER DE LOS POLÍTICOS

Edu Galán y Darío Adanti, de la Revista Mongolia, muestran su indignación con la exministra Carmen Montón y con el hecho de que no les haya llamado para "darle unas clases de plagio". Además, dedican su 'estamos hartos' a la tesis de Pedro Sánchez y a que la clase política "use a la universidad pública para sus tejemanejes".