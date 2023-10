Sergi Sol ha reaccionado en Al Rojo vivo a las declaraciones de Feijóo sobre la actuación del Gobierno ante la llegada masiva de migrantes a Canarias: "Me parece conmovedora la preocupación del PP por las condiciones en las que llegan o viven los migrantes. Ojalá fuera cierto", ha expresado, tras lo que ha destacado que "estamos descubriendo a un Feijóo que no es el que parecía antaño, el que nos presentaron, y no solo en esta cuestión". En este sentido, Sol ha dicho que cree que "Feijóo es un hombre mucho más moderado de lo que la línea oficial del partido, de los que mandan de verdad y fijan la línea ideológica del partido, le están obligando a ser".

Así, el periodista ha opinado que "hay una cierta hipocresía" con la cuestión de la migración, ya que, según ha dicho, "solo hay que ver el rechazo que generan los centros de menores no acompañados allí donde se ubican, y no solo por parte de la derecha". "Muy a menudo, los mismos que aplauden a Open Arms son los que luego realizan manifestaciones contra los centros de menores no acompañados", ha criticado.