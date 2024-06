Alberto Núñez Feijóo ha mandado un mensaje al PSOE, asegurando que "el discurso del miedo ya no funciona" y que la "fractura" tiene que ser el pasado.

Pablo Simón ha reaccionado a estas declaraciones, señalando que la política no puede ir solo "sobre asustar a propósito de que el rival llegue al poder". El politólogo ha explicado que esta lógica de la polarización afectiva, que siempre lleva a la deshumanización del rival, no puede suponer el único recurso que un partido ofrece a la ciudadanía.

"En política no solo vale con asustar, también hay que ser capaz de enamorar", ha asegurado, indicando que el problema surge cuando los rivales empiezan a gobernar y el electorado ve que no se cae el mundo y no colapsa la democracia.

"Progresivamente, a medida que van llegando al poder, empieza a subir la temperatura", ha destacado, aclarando que hace referencia, sobre todo, a las derechas radicales. "Cuando te quieres dar cuenta estás en una democracia que no reconoces", ha advertido.